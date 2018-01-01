Современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и невероятный уют. Такой интерьер не перегружен деталями, он излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев дома. Это сочетание сдержанного достоинства и устойчивого семейного уюта.
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