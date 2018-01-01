Главным достоинством и отличительной чертой Скандинавского стиля является преобладание большого количества света и свободного пространства. Предпочитаемыми цветами являются пастельные тона. При этом, для каждой отдельно взятой комнаты данный стиль будет применим со своими особенными характеристиками, индивидуальным подбором тканей, материалов и фактур. Например, из материалов предпочтение отдают дереву, камню и керамике.
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