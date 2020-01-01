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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото № 1: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Фото № 2: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Фото № 3: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Фото № 4: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Фото № 5: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Фото № 6: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м²
Современный стиль
для жк "новые котельники"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Получить образец дизайн-проекта
Дизайнер проектаСтрелина Е.

Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в современном стиле. В цветовом отношении интерьер выдержан в серо-коричневых тонах с насыщенными контрастными акцентами. Использование разнообразных текстур, смелые дизайнерские находки, высококачественные отделочные материалы и стильные предметы декора, предложенные для проекта, сделали его современным, комфортным и эстетически привлекательным.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трехкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Фото № 1: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельникиФото № 2: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельникиФото № 3: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельникиФото № 4: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельникиФото № 5: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельникиФото № 6: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.13 м² Современный стиль для жк новые котельники
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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