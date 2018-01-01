Классический интерьер - это скучно? Отнюдь, нет. В современной интерпретации этот стиль выглядит очень свежо! В доказательство демонстрируем интерьер этого дома. Оттенки бежевого и персикового цветов, изящные элементы декора, утонченные люстры - все это элементы классического стиля. Но интерьер при этом выглядит достаточно современно. Такой эффект достигается за счет простых, лаконичных форм, которые не перегружают пространство и делают его максимально свободным и комфортным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.