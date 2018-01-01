Дизайн-проект этого небольшого офиса выполнен в современном стиле. В цветовом отношении интерьер выдержан в серо-бежевых тонах, дополненных насыщенным коричневым цветом. Пространство поделено на несколько функциональных зон - рабочие места, зона для переговоров и уголок для отдыха. Визуальное деление в данном случае произвели при помощи мебели. Большое окно, во всю ширину стены позволяет наполнить помещение светом и обеспечить комфортное пребывание в офисе для сотрудников.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.