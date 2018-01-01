В интерьере этой трехкомнатной квартиры дизайнер воплотила модный и современный стиль модернизм. Четкая геометрия пространства, интересные архитектурные формы, обилие разнообразных текстур, современные элементы декора - здесь все смотрятся гармонично и целостно. Сочетание цветов, более сдержанных в гостиной и кухне и более ярких в детских, делает квартиру стильной и уникальной. А разноплановое освещение придает пространству индивидуальный характер и особый уют.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.