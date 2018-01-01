Жизнь в XХI веке очень динамична. Она понуждает человека выбирать из множества предметов лишь самые необходимые и важные. Поэтому минимализм не только вернулся, а получил широкое распространение. Впитав в себя утилитарные, рациональные идеи, сегодня этот стиль – вовсе не бездушный, не лишенный тепла и уюта. Напротив, оставляя много пространства и света, он превращает жилище в остров, где можно расслабиться, отрешиться от суеты и набраться сил накануне нового дня.

Четкость, ясность, простота – вот кредо одного из самых популярных интерьерных стилей. Несмотря на то, что появился минимализм довольно давно, он ультрасовременный и очень востребованный.