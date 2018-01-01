Современный лофт очень часто сравнивают с минимализмом, однако в данном стиле, помимо простоты и лаконичности, в большей мере присутствуют изысканные предметы декора, произведения искусства, дизайнерская мебель. Подобный интерьер прослеживается во многих домах, особенно известных людей и селебрити. Интерьер в стиле лофт простой и не загруженный. Однако и мебель, и предметы декора привлекают к себе внимание нестандартными формами, оригинальными решениями, эстетическим внешним видом.
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