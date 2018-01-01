Эклектику считают одним из самых сложных и в то же время самым интересным стилем в оформлении интерьера. В эклектичном пространстве черты разных стилей дополняют и подчеркивают друг друга. В интерьере этого дома все очень гармонично и идеально соответствует выбранной концепции. Цветовая гамма построена на контрастах: здесь использованы и мягкие пастельные тона и более яркие глубокие оттенки. Необычное стилистическое решение, выбранное для отделки стен, интересная архитектура пространства, реечный декор - все это делает интерьер необычайно интересным и самобытным. Его хочется бесконечно рассматривать и вдохновляться.
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