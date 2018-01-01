Проект, выполненный для этой небольшой двухкомнатной квартиры, отличается функционализмом и современным видом. В качестве базовых цветов использованы серый и белый. Такая гамма идеально сочетается с бежевым цветом, представленном в оформлении пола и некоторой мебели. Пространство одной из комнат поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной. Зонирование произвели при помощи барной стойки. В спальне все достаточно лаконично. В качестве акцента выступает стена с кирпичной кладкой. Она придает помещению ультрамодный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.