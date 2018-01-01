Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Интерьер решен в красивой цветовой гамме. Здесь преобладают бежевый, различные оттенки коричневого, молочный и яркие акцентные цвета, использованные в отдельных комнатах. В отделке дизайнер решила скомпоновать различные материалы, в результате чего одна из стен в коридоре, гостиной и кухне облицована искусственным камнем. Такой декор придал интерьеру теплоты и сделал его более уютным. В детской комнате так же присутствует акцентная стена, в данном случае ее украсили фотообоями. Лаконичный дизайн спальни привлекает своим функционализмом и эстетичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.