Проект трехкомнатной квартиры выполнен в современном стиле контемпорари с чертами, присущим американской классике. В цветовом отношении использовали светлую гамму, которая визуально расширила границы помещения и сделала интерьер более элегантным и легким. В одной из комнат совместили две функциональные зоны - гостиной и кухни. Грамотная организация пространства позволила разместить здесь все самое необходимое. Спальня получилась очень утонченной и торжественной. Декоративные вставки с молдингами стали главным акцентом в этом помещении. Детские комнаты функциональны и эстетически привлекательны.
Дизайн-проект необходим так как:
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