Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Разноплановая отделка и брутальный декор придают пространству ультрасовременный вид. В интерьере использованы характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, графитовый, терракотовый. Стильная мебель гармонично дополняет общую дизайнерскую концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.