Эта небольшая квартира-студия отличается функциональностью и ультрасовременным видом. Дизайн-проект сочетает в себе некоторые черты скандинавской стилистики, модернизма и минимализма. Светлая цветовая гамма с использованием белых, голубых и серых тонов визуально расширяет пространство, а яркий текстиль и элементы декора делают его интересным и самобытным. Главная особенность интерьера - небольшой подиум, на котором оборудована кухонная зона, а также выдвижное спальное место.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.