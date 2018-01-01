За основу оформления интерьера в данной квартире взят классический стиль. Гармоничное сочетание светлых оттенков с более яркими акцентами в отделке и декоре одновременно придает квартире строгость и классический шарм. Здесь царит атмосфера домашнего тепла и уюта: функциональная кухня-гостиная, изысканные спальни и роскошные ванные полностью соответствуют выбранной концепции.
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