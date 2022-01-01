Разрабатывая проект этой однокомнатной квартиры, дизайнер ориентировалась на основы современного стиля. Функционализм и эстетическая привлекательность здесь на главных ролях. Гармоничное сочетание цветов, использование разнообразных текстур, высококачественные отделочные материалы, предложенные для проекта, сделали его современным, комфортным и красивым.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.