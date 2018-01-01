Стиль Современная классика - это сдержанная роскошь, которая сочетается с удобством и функциональностью. Ярким примером воплощения данного стиля в интерьере является эта небольшая однокомнатная квартира. Здесь все продумано до мелочей. Цвет, отделка, композиция, а также разнообразные приемы декорирования - все это создает в квартире неповторимую атмосферу комфорта, изысканности и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.