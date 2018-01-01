Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в стилистике модернизма и полностью соответствует ее основным принципам - многофункциональности и комфорту.
Геометрия пространства здесь визуально разграничена при помощи различных стилистических приемов. Так зона гостиной отделена от кухонного помещения при помощи декоративных реек, а в спальне использованы стеновые панели для выделения зоны сна. Особое внимание уделено архитектурным формам. Многоуровневые потолки со встроенными светильниками выглядят современно и эффектно. Использование в оформлении интерьера текстур под дерево смягчает интерьер и придает ему особую теплоту и уникальность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.