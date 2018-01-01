Контемпорари - идеальное стилистическое решение для тех, кто предпочитает комфорт и современный подход к оформлению интерьера. Дизайн данной квартиры выполнен в светлой цветовой гамме с насыщенными акцентами. Почти во всех помещениях одна из стен выделена контрастным цветом. Такой прием делает пространство более графичным и выразительным. Сочетание различных текстур и материалов, функциональная мебель и стильные светильники создают в интерьере ощущение уюта и спокойствия.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.