Стиль минимализм достаточно популярен для современных интерьеров, он очаровывает своей функциональностью и внутренней свободой, что в духе энергичной и прогрессивной личности. Под минимализмом можно понимать поиск абсолютной формы, движение к совершенству, выраженные простотой линий и аскетизмом цветового решения, однако его сдержанность и лаконичность полны внутренней энергии.

Этот стиль предпочитают люди, склонные к самоанализу, совершенствованию, отсекающие на своем пути все лишнее, оставляя для себя все самое лучшее и функциональное.