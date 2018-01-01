Стремительный ХХ век привнес в мировую культуру огромное разнообразие школ и течений, объединенных общим понятием модернизм. В архитектуре и дизайне этот стиль предполагает создание новых идей, форм и их воплощения. В интерьере для модернизма характерно использование новых технологий и материалов, четкость и строгость линий, эксперименты с цветом, практичность и функциональность. Проект этой трехкомнатной квартиры воплотил в себе основные характеристики модернизма. Цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании контрастных оттенков, многообразие текстур, использованных в интерьере, удобная эргономичная мебель - все это придает пространству современный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции.
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