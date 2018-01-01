Разрабатывая проект этой трехкомнатной квартиры, дизайнеры следовали основным принципам стилистики модернизма, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным, современным и функциональным. Большое пространство кухни-гостиной сделали максимально комфортным. Лаконичный кухонный гарнитур дополнили обеденной группой. Зону отдыха обустроили параллельно, визуально отделив ее ярким цветом. Помещение спальни очень практично и минималистично. Такой дизайн не отвлекает и позволяет полностью расслабиться. Детская комната функциональна и идеально подходит для ребенка.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.