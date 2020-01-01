Модернизм в интерьере приветствует игру с пространством и смелые эксперименты с цветом и формой. Утонченный дизайн и изысканный стиль – вот основные характеристики представленной квартиры. Интерьер выполнен в контрастной цветовой гамме. Здесь каждое помещение интересно по-своему. Например, в спальне особое внимание привлекает акцентная стена в изголовье кровати, отделанная принтованными обоями с растительным принтом. Такой же дизайнерский прием использован и в детской. Две стены в этом помещении украшены горным пейзажем. Помещение кухни отличается своей эргономичностью, от зоны отдыха это помещение отделено стеклянной перегородкой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.