Интерьер этой компактной двушки оформлен в духе модернизма. Архитектурные приёмы, игра фактур и актуальный декор сливаются в цельную и выразительную композицию. Многоуровневое освещение акцентирует характер пространства, а контрастная цветовая гамма добавляет стилю остроты и индивидуальности.
Интерьер этой компактной двушки оформлен в духе модернизма. Архитектурные приёмы, игра фактур и актуальный декор сливаются в цельную и выразительную композицию. Многоуровневое освещение акцентирует характер пространства, а контрастная цветовая гамма добавляет стилю остроты и индивидуальности.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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