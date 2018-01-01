Модернизм – это стиль для тех, кто предпочитает современный и функциональный интерьер. Данная стилистика позволяет экспериментировать с пространством, его формами и оформлением. Что касается интерьера этой трехкомнатной квартиры, то он выглядит очень цельно и гармонично. Объединительным элементом служит цвет. Базовый белый и светлые оттенки серого цвета, использованные во всех помещениях квартиры, делают ее максимально просторной и наполняют светом.
Дизайн-проект необходим так как:
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.