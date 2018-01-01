В интерьере этой трехкомнатной квартиры дизайнер воплотила модный стиль модернизм. Четкая геометрия пространства, интересные архитектурные формы, обилие разнообразных текстур, современная подсветка и элементы декора придают интерьеру гармоничный и целостный вид. Использование фактур под дерево (реечный декор и отделка стен) наполняет пространство теплом и делает его особо уютным. В цветовом отношении дизайнер отдала предпочтение сдержанным оттенкам с контрастными акцентами.
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