Стиль модернизм в этом интерьере раскрывается через гармонию утончённости и современного ритма. Разнообразие фактур и материалов, благородная цветовая гамма и удобная мебель формируют единое пространство, где всё подчинено общей эстетике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.