Модернизм является одним из наиболее востребованных стилей. Главная его идея состоит в том, чтобы преобразить повседневную жизнь сотворением чего-то прекрасного. Главное в стиле - это создание гармоничного и современного интерьера, который долгое время сможет радовать и наполнит Ваш дом особым светом и теплом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.