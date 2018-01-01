Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению интерьера со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих интерьера.

Дизайн этой однокомнатной квартиры выполнен в стилистике контемпорари. Светлые тона, выбранные для отделки помещения, визуально расширяют его границы, создавая ощущение глубины и простора. Обилие разнообразных текстур придает квартире яркий ультрамодный вид, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.