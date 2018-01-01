Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению интерьера со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих интерьера.
Дизайн этой однокомнатной квартиры выполнен в стилистике контемпорари. Светлые тона, выбранные для отделки помещения, визуально расширяют его границы, создавая ощущение глубины и простора. Обилие разнообразных текстур придает квартире яркий ультрамодный вид, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.