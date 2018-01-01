Классический интерьер выдержан в приятных глазу пастельных тонах: от белого до бежевого с некоторыми контрастными по цвету предметами мебели и отделки стен. По всему периметру квартиры уложен ламинат, кроме санузла, где на полу плитка. Стены в основном оклеены обоями под покраску.

Длинный коридор прихожей обставлен всей необходимой мебелью для одежды и обуви, а так же здесь установлен стеллаж для книг, и в качестве декора на одной из стен – фацетное зеркало.

Спальня выдержана в бежево-белой цветовой гамме. Здесь только самая необходимая мебель: двуспальная кровать с высоким мягким изголовьем, комод с ручками-кольцами для хранения вещей, служащий одновременно трюмо для хозяйки квартиры. В комнате выделено помещение под гардеробную.

Детская комната рассчитана на двоих детей. Две одинаковые полутораспальные кровати идеально вписаны в пространство мебельной стенки белого цвета с навесными шкафами и тумбами. Напротив окна оборудовано место для занятий в виде общей столешницы и системы полок. В качестве практичных элементов декора имеется кресло-груша и передвижной стеллаж для хранения игрушек.

Рабочий кабинет отличается по стилю и цветовой гамме от других помещений в квартире. Это по-прежнему современная классика, но с элементами лофта, о чем говорит отделка стен плиткой под красный кирпич, мебель из массива темного дерева с металлическими элементами и индустриального вида подвесные светильники.

Гостиная с кухней объединены в одно пространство, разделенное на зоны путем расстановки мебели (в данном случае углового дивана по центру) и смены напольного покрытия от ламината к плитке. В квартире рационально использована и зона лоджии: здесь установлена длинная столешница вдоль окон и уютное кресло. Отдельного внимания заслуживает система освещения в квартире: классические хрустальные люстры, встроенные точечные светильники и аутентичные бра, излучающие теплый цвет.