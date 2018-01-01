Стиль фьюжн – смелый, интересный, необычный. Он придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и не любит стереотипы. Данная стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер.

Дизайн-проект этой квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Все элементы декора обладают своей индивидуальностью, формируя при этом вполне гармоничную картину.

Дизайнеры смело сочетают кирпичную отделку с каменным декором, деревом и мрамором. Деревянные перегородки, ярко-желтая дверь, металлические светильники - здесь все как будто намешано, но при этом смотрится достаточно эффектно и цельно.