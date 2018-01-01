Скандинавский стиль в интерьере все больше набирает популярность. Лаконичные формы, сдержанные светлые тона и природные материалы — все это основа скандинавского стиля.

Благодаря отсутствию лишних деталей квартира получилась очень уютной и легкой. Белый цвет стен является базовым и наполняет интерьер чистотой и светом. Синие, зеленые и розовые оттенки придают интерьеру свежесть и яркость. Простота и богатство цветовых акцентов делает квартиру индивидуальной и невероятно привлекательной.

Скандинавский интерьер гармоничен и универсален. За многие годы формирования и становления, этот стиль вобрал в себя такие черты, как сдержанность, «молчаливость» и необычайная любовь и близость к природе. Если Вы мечтаете о стильном, ярком и эргономичном интерьере квартиры, оформите свое жилище в скандинавском стиле, ведь он просто создан для радости, вдохновения и комфортной жизни всей семьи.