Эклектика, пожалуй, самый сложный, но в то же время самый интересный стиль в оформлении интерьера. Основная особенность этого направления заключается в гармоничном сочетании, казалось бы несовместимых по своему характеру вещей.
Дизайн-проект, разработанный для этой квартиры, яркий пример эклектичного стиля. Смелое комбинирование различных отделочных материалов, мебели, тектиля и элементов декора, обьединенное темной цветовой гаммой - все это создает в помещении целостный ансамбль, делая его интересным и оригинальным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.