Эклектика, пожалуй, самый сложный, но в то же время самый интересный стиль в оформлении интерьера. Основная особенность этого направления заключается в гармоничном сочетании, казалось бы несовместимых по своему характеру вещей.

Дизайн-проект, разработанный для этой квартиры, яркий пример эклектичного стиля. Смелое комбинирование различных отделочных материалов, мебели, тектиля и элементов декора, обьединенное темной цветовой гаммой - все это создает в помещении целостный ансамбль, делая его интересным и оригинальным.