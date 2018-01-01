Современная классика — это воплощение сдержанности и изысканности. В интерьерах, выполненных в этом стиле, всегда царит гармония и уют.
Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры полностью соответствует выбранной стилистике. Связующим звеном является цвет. Разные оттенки розового и лилового объединяют кухонную и гостиную зоны, перекликаются с интерьером спальни и выступают яркими акцентами в ванной комнате. Легкие ажурные перегородки эффектно зонируют пространство, не нарушая общей гармонии.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.