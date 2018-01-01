Зачастую скандинавский стиль в интерьере ассоциируется со строгостью и определенной холодностью, однако это не совсем верно. С его помощью любое жилище можно сделать теплым и уютным. Вы только взгляните на этот дизайн-проект. Здесь приятный свет пронизывает пространство, создавая теплую атмосферу, наполненную умиротворением. Для отделки помещения подобраны натуральные материалы в красивой цветовой гамме. Плитка для пола с изысканным узором придает интерьеру изюминку и идеально сочетается с основным декором.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.