Минимализм – один из самых ярких стилей современного дизайна. Это направление характеризуется простотой и точностью композиций, малым количеством выразительных средств. Основная задача минимализма – создать цельный интерьер, который будет един с окружающим миром, используя лишь необходимые элементы дизайна.

Интерьер квартиры поражает идеальным порядком и отсутствием привычных символов домашнего уюта – обилия мебели, текстиля, россыпи аксессуаров. При всей своей кажущейся простоте в минимализме ценится комфорт и удобство.

Во всех комнатах прослеживаются простые лаконичные формы. Все сдержанно, нет ни одной лишней детали. Мягкая цветовая гамма делает помещение легким и гармоничным. И если Вы хотите упростить свою жизнь и не отягощать ее ненужными вещами, то минимализм - это то, что Вам действительно необходимо.