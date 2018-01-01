Стиль прованс идеально подходит для оформления квартир и домов. Изящный самобытный он не похож ни на один другой стиль дизайна интерьера и привлекает своим колоритом и особой романтикой. Главной особенностью французского стиля считается олицетворение тепла, покоя и уюта солнечного юга. Интерьер, выполненный в стиле прованс располагает к уютным посиделкам и неспешным разговорам в кругу семьи или друзей.
В этой квартире-студии четко прослеживаются черты французского прованса. Деревянные балки на потолке, камин, декоративный ковер и живописные полотна в сочетании с кухней, выполненной в деревенском стиле, формируют приятную домашнюю атмосферу.
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