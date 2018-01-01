В этой небольшой однокомнатной квартире дизайнерам удалось разместить все самое необходимое. На площади чуть больше 47 метров оборудовали и полноценную кухню с гостиной, и отдельную спальню, и даже удобную гардеробную.

В стилистическом отношении интерьер достаточно эклектичен. Здесь четко наблюдается смешение разных стилей, которые в конечном счеты формируют настроение и характер квартиры. В оформлении преобладают светлые тона. Они служат идеальным фоном для более ярких, насыщенных акцентов.

Удачное зонирование визуально расширяет помещение, делая его более свободным и просторным.