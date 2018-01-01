В этой небольшой однокомнатной квартире дизайнерам удалось разместить все самое необходимое. На площади чуть больше 47 метров оборудовали и полноценную кухню с гостиной, и отдельную спальню, и даже удобную гардеробную.
В стилистическом отношении интерьер достаточно эклектичен. Здесь четко наблюдается смешение разных стилей, которые в конечном счеты формируют настроение и характер квартиры. В оформлении преобладают светлые тона. Они служат идеальным фоном для более ярких, насыщенных акцентов.
Удачное зонирование визуально расширяет помещение, делая его более свободным и просторным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.