Основная черта современной классики- плавные линии, отсутствие резких переходов, углов. Этот стиль пронизан мягкостью. В нём гармонично сочетаются художественные принципы и утилитарность. В оформлении преобладают естественные природные узоры. Популярна отделка под дерево. При выборе цветовой гаммы предпочтение отдаётся нежно-зелёному, белому и серым цветам.
Дизайн-проект необходим так как:
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