Стиль прованс, или, как его еще называют, «французское кантри», идеально подходит для оформления квартир и домов. Этот изящный стиль привлекает своим деревенским колоритом и особой романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Стиль прованс является своеобразным олицетворением тепла, покоя и уюта, присущим солнечному югу Франции. Приятная обстановка квартиры в стиле прованс как нельзя кстати располагает к уютным посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному расслаблению после трудовых будней.

В дизайн-проекте этой квартиры-студии удалось учесть практически все. Здесь есть и уютная кухня, и гостиная, и отдельная спальня. Обои и шторы с цветочным принтом создают в помещении уютную домашнюю атмосферу.