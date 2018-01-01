В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, которые открыты всему новому и современному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной.

Помещения кухни и гостиной решено было объединить в одно, в результате чего получилось удобное и достаточно большое по площади пространство. В качестве основных цветов выбрали бежевый и теплый коричневый. Спальня, выполненная в светлых тонах выглядит очень гармонично. Все предметы интерьера здесь сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга. В детской комнате царит праздничное настроение. Белый цвет с яркими акцентами - это то, что нужно для ребенка.