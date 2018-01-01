Максимум простора и естественного света, уют, тепло, функциональная мебель и натуральные материалы - вот основные характеристики столь популярного на сегодняшний день скандинавского стиля. В интерьере он весьма лаконичен и прост. Преобладающим цветом, конечно же, является белый, ведь это отличная база для ярких акцентов и цветов-компаньонов. Так в интерьере данной квартиры на ряду с основным белым использован холодный серый. Такой ансамбль позволил сформировать необычайно гармоничную картину, полностью соответствующую концепции скандинавского стиля.
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