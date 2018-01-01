За основу в данной квартире взят стиль Модернизм с элементами классики. Эклектичность проявляется в отдельных элементах интерьера, таких как двери, фасад кухни, строгий шкаф. Сочетание мягких оттенков сложного серого, оливкового со сложной бирюзой придают квартире одновременно строгость и уют. Квартира адаптирована под немалое количество жителей, просторные комнаты и мягкий интерьер создают гармонию. Детали дополняют пространство и влияют на положительное впечатление от дизайна интерьера этой квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.