Модный и ультрасовременный стиль контемпорари нашел свое воплощение в проекте этой трехкомнатной квартиры. Смелые цветовые решения, мебель нестандартных форм, неординарный подход к обустройству пространства - все это наделяет интерьер индивидуальным самобытным характером и создает в нем теплую уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.