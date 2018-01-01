Помещение кухни-гостиной как нельзя лучше подходит для воплощения стиля лофт. Ведь изначально данная стилистика предполагала большие открытые пространства без каких-либо стен или перегородок. Сегодня лофт трансформировался, но по-прежнему тяготеет к интерьеру без особых границ. Проект, разработанный для этого помещения, предполагает лишь визуальное зонирование. Так кухню отделили от гостиной при помощи цвета. В зоне приготовления пищи использовали кирпичную кладку терракотового цвета, тога как в гостиной - сероватого. Небольшой мебельный гарнитур идеально вписали в имеющееся пространство, дополнительно выделив рабочую зону. В гостиной ограничились удобным мягким диваном, подвесной полкой под телевизором и спортивным уголком.
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