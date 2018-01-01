Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными принципами скандинавского стиля. В этом интерьере все достаточно просто, лаконично и необычайно функционально. В отделке преобладают традиционные для скандинавской эстетики белый, серый цвета с яркими вкраплниями фиолетового, синего и терракотового. Наличие натуральных материалов в оформлении создает в помещении особую атмосферу тепла и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.