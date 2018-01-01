Эклектика, пожалуй, самый сложный, но в то же время самый интересный стиль в оформлении интерьера. Эклектичный дизайн работает, когда черты разных стилей, объединенные в одном пространстве, дополняют и подчеркивают друг друга. В интерьере этой квартиры-студии все гармонично и идеально соответствует выбранной концепции. Тон в помещении задает цвет. В качестве акцентных оттенков выбрали насыщенный оливковый и горчичный. Они хорошо сочетаются со светло-бежевым, серым и, конечно же, с белым цветом. Стены, отделанные кирпичной кладкой, придают студии ультрамодный вид. Мебель лаконичных форм функциональна и красива.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.