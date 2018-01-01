Этнический стиль в интерьере — это ориентация на традиции и национальный колорит разных стран. Его предпочитают как заядлые путешественники, так и просто ценители различных культур, любящие его за теплоту и самобытность. Этнический дизайн предполагает использование предметов быта и обстановки, присущих какой-либо определенной национальности. Часто черты, свойственные жаркому югу, в таких интерьерах тесно переплетаются с северными традициями, образуя поистине гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.