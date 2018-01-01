Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению интерьера со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветов и других составляющих оформления пространства.

Дизайн этой квартиры полностью соответствует стилистике контемпорари. Насыщенные тона придают помещению визуальную глубину и ощущение безграничного пространства. Использование разнообразных текстур и декоративных предметов создает в квартире неповторимую уютную атмосферу. Функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера, подчеркивая его современный и ультрамодный вид.