Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры получился очень современным и изысканным. Удачный микс различных стилистических направлений создает в ней неповторимую уютную атмосферу. В качестве основных цветов выбраны бежевый, серый, пыльно-розовый и несколько ярких акцентов, использованных в детской. Материалы, подобранные для отделки квартиры, отличаются высоким качеством и необычайно эстетичны. Интерьер отличается красотой и функционализмом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.